Блок-шот Дрэймонда Грина помог «Уорриорз» удержать преимущество на последних секундах

Форвард исполнил ключевой блок-шот на последних секундах четвертого матча серии второго раунда с (101:98, 3-1).

Грин накрыл форварда , который бросал из-за дуги при счете 95:98.

Разыгрывающий «Уорриорз» подхватил мяч, после чего на нем нарушили правила.

На счету Грина 2 очка, 11 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник