Блок-шот Дрэймонда Грина помог «Уорриорз» удержать преимущество на последних секундах

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин исполнил ключевой блок-шот на последних секундах четвертого матча серии второго раунда с «Мемфисом» (101:98, 3-1).

Грин накрыл форварда Джарена Джексона, который бросал из-за дуги при счете 95:98.

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри подхватил мяч, после чего на нем нарушили правила.

На счету Грина 2 очка, 11 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.

Великий Джон Вуден должен был служить на авианосце «Франклин». Он избежал смерти чудом, вместо него погиб его однокашник

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