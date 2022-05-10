Блок-шот Дрэймонда Грина помог «Уорриорз» удержать преимущество на последних секундах

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин исполнил ключевой блок-шот на последних секундах четвертого матча серии второго раунда с «Мемфисом» (101:98, 3-1).
Грин накрыл форварда Джарена Джексона, который бросал из-за дуги при счете 95:98.
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри подхватил мяч, после чего на нем нарушили правила.
На счету Грина 2 очка, 11 подборов, 5 передач и 1 блок-шот.
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