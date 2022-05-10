Стеф Карри стал 1-м в истории плей-офф НБА, кто реализовал 500 3-очковых

Разыгрывающий во время четвертого матча серии с (101:98, 3-1) покорил отметку в 500 реализованных 3-очковых в плей-офф.

Карри стал 1-м игроком в истории НБА, который добился подобного результата.

2-кратный MVP подошел к игре с «Гризлис», имея на своем счету 499 попаданий из-за дуги в плей-офф. В понедельник он реализовал 4 дальних броска, набрав 32 очка, 5 подборов и 8 передач.

Ранее по ходу сезона Карри стал рекордсменом НБА по количеству точных 3-очковых в регулярных чемпионатах.

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