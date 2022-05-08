Стефен Карри и Джордан Пул обманули защиту с помощью трюка

Игроки «Голден Стэйт» и использовали трюк, чтобы освободиться от опеки в третьем матче серии плей-офф против (142:112, 2-1).

Эпизод произошел в середине заключительной четверти игры. Пул сделал вид, что собирается поставить заслон Карри, но в последний момент снайперы схватились под руку и развернулись. В результате оба игрока выполнили забегания к трехочковой линии, а Стеф получил передачу.

Карри завершил встречу с показателями 30 очков (7-14 с игры, 2-8 трехочковых) и 6 передач. В активе Пула – 27 очков (11-17 с игры, 3-5 трехочковых) и 4 подбора.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?