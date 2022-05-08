Дрэймонд Грин накричал на Стефена Карри после того, как получил фол в нападении

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин в концовке первой половины 3-го матча серии плей-офф с «Мемфисом» (142:112, 2-1) получил фол в нападении, пытаясь поставить заслон Стефену Карри.
Грин был недоволен действиями Карри и очень эмоционально высказал свое недовольство партнеру по команде, после чего покинул площадку, не дождавшись окончания четверти.
Грин от злости швырнул подушку сиденья и ушел в раздевалку раньше своих партнеров по команде.
В ответной атаке Джа Морэнт забросил трехочковый с середины площадки.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?