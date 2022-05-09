Чарльз Баркли – об эпизоде с Пулом и Морэнтом: «Везде эти неспортивные. Меня как-то целовали жестче, чем в том моменте»

Легенда НБА, эксперт высказался об эпизоде с участием из и , в результате которого лидер получил травму.

Пытаясь выбить мяч из рук Морэнта, Пул схватил соперника за колено.

«Диллон Брукс заслужил неспортивный второй степени, но я не согласен с тем, что он хотел нанести травму Пэйтону. А теперь вот это. С меня хватит...

Везде эти неспортивные, приятель. Я смотрю игру, и каждый раз все приходит к тому, что судьи начинают смотреть, был ли там неспортивный первой степени, неспортивный фол второй степени. Да меня как-то целовали жестче, чем в том моменте», – сказал Баркли.

НБА решила не наказывать Пула за контакт с коленом Морэнта. Самый прогрессирующий игрок сезона рискует пропустить следующий матч.

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