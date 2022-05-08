Джа Морэнт не доиграл 3-й матч из-за повреждения колена. Джордана Пула подозревают в умышленном нанесении травмы

Лидер покинул площадку в четвертой четверти 3-го матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (112:142, 1-2) из-за травмы правого колена.

За 6:55 до конца встречи защитник «Голден Стэйт» , пытаясь выбить мяч из рук Морэнта, схватил соперника за колено. Судьи не обратили внимание на действия Пула и дали фол Эндрю Уиггинсу.

Морэнт исполнил штрафные броски и продолжил игру, но во время следующей остановки был заменен. Покидая площадку, игрок сильно хромал.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, НБА намерена изучить эпизод, в котором Пул схватил Морэнта за колено.

Морэнт пройдет обследование, чтобы определить степень тяжести повреждения.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?