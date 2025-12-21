Фото
0

Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году

Представлены имена новых членов Зала славы ФИБА. Легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки, турецкий форвард Хидо Тюркоглу и 4-кратная чемпионка женской НБА Сью Берд будут включены в Зал славы в 2026 году. Церемония состоится 21 апреля в Берлине.

Полный список новых членов Зала славы ФИБА:

Игроки

Сью Берд (США)

Селин Дюмерк (Франция)

Кларисс Мачангуана (Мозамбик)

Дирк Новицки (Германия)

Исмениа Паушар (Чили)

Хидо Тюркоглу (Турция)

Ван Чжичжи (Китай)

Тренеры

Людвик Миетта-Миколаевич (Польша)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ФИБА
logoФИБА
logoХидо Тюркоглу
logoДирк Новицки
logoНБА
Сью Берд
logoженская НБА
logoСелин Дюмерк
logoВан Чжичжи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ФИБА разрабатывает систему компенсации клубам за развитие молодых игроков
10 декабря, 09:10
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
9 декабря, 18:29
Андреас Заглис о запуске Лиги Европы под эгидой НБА: «Октябрь 2027 года – реалистичная цель»
9 декабря, 15:46
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА разгромил МБА-МАИ с разницей «+39», «Уралмаш» уступил «Бетсити Парме» в овертайме
11 минут назадLive
Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 13:21
«Финикс» специально фолил на Стефене Карри в концовке, судьи не зафиксировали нарушения
сегодня, 12:39Видео
Леброн Джеймс отказался комментировать отстранение Криса Пола: «Это не мое дело»
сегодня, 12:12
Ивица Зубац не смог доиграть матч против «Лейкерс» из-за травмы голеностопа
сегодня, 11:35
Владелец «Кливленда» Дэн Гилберт «крайне недоволен» результатами команды
сегодня, 11:23
Победный бросок Десмонда Бэйна и трехочковый с фолом от Кейонте Джорджа стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:51Видео
Шакил О′Нил о Луке Дончиче: «Как так выходит, что никто не может его остановить? Он всех разваливает»
сегодня, 09:38
Шэйдон Шарп воткнул сверху через Расселла Уэстбрука
сегодня, 08:08Видео
Леброн Джеймс обошел Майкла Джордана и стал рекордсменом НБА по количеству 35-очковых матчей в возрасте 40 лет и старше
сегодня, 07:51Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. 41 очко Тайлера Дорси помогло «Олимпиакосу» обыграть «Колоссос», «Кардицас» принимает «Марусси»
6 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Монако» играет с «Нантером», «Париж» – против «Шоле» и другие матчи
7 минут назадLive
Василий Карасев: «С такими командами, как ЦСКА, необходимо защищаться все 40 минут»
42 минуты назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Атланта» сыграет с «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» справился с «Галатасараем», «Меркезефенди» встретится с «Тюрк Телеком» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Италии. «Венеция» примет «Наполи», «Ваноли Кремона» встретится с «Дертоной» и другие матчи
сегодня, 08:56
Адриатическая лига. «Мега» играет с «Цедевитой-Олимпией», «Студентски центар» встречается с «Дубаем»
сегодня, 12:40Live
ACB. «Барселона» принимает «Ховентуд» «Мурсия» встретится с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 12:40Live
Во время штрафных Луки Дончича фанаты «Клипперс» размахивали плакатами с препаратом для похудения «Оземпик»
сегодня, 11:56Фото
Евгений Богачев: «Не верил, что сможем обыграть «Зенит» в нынешнем состоянии»
сегодня, 06:12