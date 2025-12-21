Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году

Представлены имена новых членов Зала славы ФИБА . Легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки, турецкий форвард Хидо Тюркоглу и 4-кратная чемпионка женской НБА Сью Берд будут включены в Зал славы в 2026 году. Церемония состоится 21 апреля в Берлине.

Полный список новых членов Зала славы ФИБА:

Игроки

Сью Берд (США)

Селин Дюмерк (Франция)

Кларисс Мачангуана (Мозамбик)

Дирк Новицки (Германия)

Исмениа Паушар (Чили)

Хидо Тюркоглу (Турция)

Ван Чжичжи (Китай)

Тренеры

Людвик Миетта-Миколаевич (Польша)