Дирк Новицки и Хидо Тюркоглу будут включены в Зал славы ФИБА в 2026 году
Представлены имена новых членов Зала славы ФИБА. Легенда немецкого баскетбола Дирк Новицки, турецкий форвард Хидо Тюркоглу и 4-кратная чемпионка женской НБА Сью Берд будут включены в Зал славы в 2026 году. Церемония состоится 21 апреля в Берлине.
Полный список новых членов Зала славы ФИБА:
Игроки
Сью Берд (США)
Селин Дюмерк (Франция)
Кларисс Мачангуана (Мозамбик)
Дирк Новицки (Германия)
Исмениа Паушар (Чили)
Хидо Тюркоглу (Турция)
Ван Чжичжи (Китай)
Тренеры
Людвик Миетта-Миколаевич (Польша)
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети ФИБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости