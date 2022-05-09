Джа Морэнт, скорее всего, пропустит 4-й матч с «Уорриорз» из-за травмы колена

Разыгрывающий , скорее всего, пропустит четвертый матч серии плей-офф против «Голден Стэйт» (1-2).

Как сообщил главный тренер команды , игрок продолжает испытывать проблемы с правым коленом.

Морэнт досрочно завершил третью встречу серии из-за повреждения, которое он получил в борьбе с .

В нынешнем плей-офф показатели Джа составляют 27,1 очка, 9,8 передач, 8 подборов и 2 перехвата в среднем за игру.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?