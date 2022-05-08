Клэй Томпсон: «Мы не бьем по затылку в быстром отрыве, мы играем по правилам»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» прокомментировал прокомментировал обвинение Джордана Пула в преднамеренном нанесении травмы разыгрывающему .

«Лично я пережил тяжелую травму колена. Не думаю, что у был какой-то злой умысел. Я даже не думаю, что он достаточно силен, чтобы повредить чье-то колено. Мы не пытаемся нанести кому-то травмы или бить по затылку в быстром отрыве. Мы играем по правилам», – заявил Томпсон.

Клэй полностью пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразной связки колена.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?