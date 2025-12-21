Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра
Форвард «Барселоны» Уилл Клайберн выбыл на шесть недель.
«Барселона» столкнулась с тяжелой кадровой потерей: ее ведущий форвард Уилл Клайберн выбыл из строя на длительный срок из‑за травмы задней поверхности бедра. Предполагаемый период восстановления – шесть недель.
В текущем сезоне Евролиги Клайберн сыграл 17 матчей, набирая в среднем 14,4 очка и 4,2 подбора за игру. Его отсутствие станет серьезным испытанием для команды, которая делит первое место в турнирной таблице с «Хапоэлем Тель-Авив» (12-5).
Источник: соцсети «Барселоны»
