0

Уилл Клайберн выбыл на шесть недель из-за травмы задней поверхности бедра

Форвард «Барселоны» Уилл Клайберн выбыл на шесть недель.

«Барселона» столкнулась с тяжелой кадровой потерей: ее ведущий форвард Уилл Клайберн выбыл из строя на длительный срок из‑за травмы задней поверхности бедра. Предполагаемый период восстановления – шесть недель.

В текущем сезоне Евролиги Клайберн сыграл 17 матчей, набирая в среднем 14,4 очка и 4,2 подбора за игру. Его отсутствие станет серьезным испытанием для команды, которая делит первое место в турнирной таблице с «Хапоэлем Тель-Авив» (12-5).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Барселоны»
logoБарселона
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
травмы
logoУилл Клайберн
