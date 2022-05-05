Болельщик «Майами» подколол Дока Риверса по поводу его тайм-аутов

Болельщик подколол главного тренера «Филадельфии» по поводу его тайм-аутов.

Поклонник посетил два матча серии второго раунда плей-офф между командами, наблюдая за играми из-за скамейки «Сиксерс». Он дважды делал селфи на фоне гостевой команды, когда Риверс проводил тайм-ауты.

Болельщик подписал фотографии «Могу подтвердить, что Док ничего не придумал в этом тайм-ауте» и «Он так ничего и не придумал».

В сети часто шутят, что Риверс во время тайм-аутов в основном мотивирует игроков, а его коронная фраза – «Камон, летс гоу, гайс».

«Майами» выиграл два первых матча и ведет в серии 2-0.

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