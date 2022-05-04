«Мальчик-пузырь». Тайлер Хирро поиздевался над своими критиками, получив приз «Лучший запасной игрок года»

Атакующий защитник Тайлер Хирро напомнил о критике, которой он подвергся после неудачного выступления в плей-офф-2021.

Хирро являлся одним из лидеров «Хит» в плей-офф-2020, когда команда дошла до финала в специальном антиковидном «пузыре» в Орландо. Однако в следующем сезоне он набирал лишь 9,3 очка в четырех матчах «Майами» в серии первого раунда против будущего чемпиона (0-4).

Во вторник Тайлер был удостоен звания «Лучший запасной игрок года».

На пресс-конференции перед вторым матчем серии плей-офф против «Филадельфии» (1-0) игрок предстал в розовом худи с изображением самого себя в костюме Супермэна, пускающего мыльные пузыри.

Также Хирро поиздевался над своими критиками в твиттере.

надел худи с изображением самого себя, раздувающего пузыри, когда выиграл награду «Лучшему шестому», – написал один из пользователей.

«Мальчик-пузырь», – прокомментировал игрок.

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