НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Филадельфией», «Финикс» примет «Даллас»

В среду, 4 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Майами» Джимми Батлера снова примет на своей площадке «Филадельфию» без Джоэла Эмбиида. «Финикс» Криса Пола и Девина Букера постарается закрепить свой успех в серии с «Далласом» Луки Дончича.
Второй раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 5 мая, 02.30, «FTX Arena»
«Майами» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 5 мая, 05.00, «Footprint Center»
«Финикс» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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