НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Филадельфией», «Финикс» примет «Даллас»

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В среду, 4 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами» Джимми Батлера снова примет на своей площадке «Филадельфию» без Джоэла Эмбиида. «Финикс» Криса Пола и Девина Букера постарается закрепить свой успех в серии с «Далласом» Луки Дончича.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Вторые матчи

Майами – Филадельфия
Дата проведения
5 мая, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

«Майами» ведет в серии – 1-0

Финикс – Даллас
Дата проведения
5 мая, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

«Финикс» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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