НБА. Плей-офф. «Майами» сыграет с «Филадельфией», «Финикс» примет «Даллас»

В среду, 4 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Майами» снова примет на своей площадке «Филадельфию» без . «Финикс» и Девина Букера постарается закрепить свой успех в серии с Луки Дончича.

Второй раунд

Вторые матчи

ведет в серии – 1-0

«Финикс» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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