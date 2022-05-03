Джей Джей Редик: «Деандре Джордан не должен выходить в основе на матч плей-офф»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что центровой «Филадельфии» Деандре Джордан не должен выходить в стартовом составе во время серии плей-офф против «Майами» (1-0).
«Как бы я ни любил Деандре Джордана, на данный момент я не думаю, что он должен выходить в основе на матч плей-офф. Пусть в старте выходит Пол Рид. Иногда можно играть маленьким составом», – сказал Редик.
В стартовом матче серии в понедельник за 31 минуту игры без Джордана «Сиксерс» имели показатель «+8», за 17 с ним на площадке – «-22». На счету Деандре 4 очка и 2 подбора.
После игры главный тренер «Сиксерс» Док Риверс заявил, что продолжит выпускать Деандре в старте.
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