Джей Джей Редик: «Деандре Джордан не должен выходить в основе на матч плей-офф»

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик считает, что центровой «Филадельфии» Деандре Джордан не должен выходить в стартовом составе во время серии плей-офф против (1-0).

«Как бы я ни любил , на данный момент я не думаю, что он должен выходить в основе на матч плей-офф. Пусть в старте выходит Пол Рид. Иногда можно играть маленьким составом», – сказал Редик.

В стартовом матче серии в понедельник за 31 минуту игры без Джордана «Сиксерс» имели показатель «+8», за 17 с ним на площадке – «-22». На счету Деандре 4 очка и 2 подбора.

После игры главный тренер «Сиксерс» заявил, что продолжит выпускать Деандре в старте.

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