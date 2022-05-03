Скип Бэйлесс: «Харден скрылся от давления, когда «Сиксерс» нуждались в нем больше всего»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс раскритиковал атакующего защитника «Филадельфии» за его выступление в первом матче серии плей-офф против (92:106, 0-1).

«Вам нужно знать, что каким-то образом была впереди после первой половины матча – 51:50. И во второй половине Джеймс Харден совершил только 4 броска, реализовав один, и забил два штрафных. Он набрал лишь 4 очка в тот момент, когда команда нуждалась в нем больше всего с учетом отсутствия Эмбиида. Суперзвезда, которой ранее являлся Джеймс Харден, дает вам 4 броска и 4 очка. Очевидно, этого не достаточно. Он скрылся от давления в самом важном для него матче сезона.

Я даже не мог его найти на площадке. И я написал после игры в твиттере: «Неужели он покинул арену и пошел отдыхать на пляж?». Он отстранился от мяча и только прятался за заслонами. На это было тяжело смотреть. Джеймс Харден официально слился. Он никогда не вернется на свой прежний уровень. Он не становится моложе и не следит за своей физической формой. Произошли необратимые изменения. Если «Сиксерс» завтра скажут, что Харден теперь будет выходить со скамейки, я не удивлюсь», – сказал Бэйлесс.

Харден завершил встречу с показателями 16 очков (5-13 с игры, 2-7 трехочковых), 9 подборов и 5 передач за 35 минут на площадке.

Главные герои, разочарования, темные лошадки и X-факторы первого раунда плей-офф 2022