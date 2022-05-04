Чарльз Баркли: «Деандре Джордан не заслуживает играть в сегодняшней НБА»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт раскритиковал решение «Филадельфии» выпускать в основном составе центрового вместо травмированного .

«Дело в том, что не слишком габаритная команда. У них ведь только один крупный игрок. Так что я бы превратил игру в соревнования по легкой атлетике и броскам. Думаю, это единственный способ, которым «Сиксерс» могут победить. Их не будут уничтожать на подборе, потому что в «Хит» нет больших игроков, кроме Бэма Адебайо. Я думаю, это единственный шанс «Филадельфии», пока не вернется Джоэл.

Деандре должен сидеть рядом с Доком Риверсом и теми парнями. Для него все кончено. У него была чертовски крутая карьера, но сейчас он не справляется. В сегодняшней тяжело играть большим парням, которые не могут двигаться. Деандре не заслуживает выходить на площадку», – заявил Баркли.

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