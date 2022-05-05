Гэри Пэйтон II пропустит примерно один месяц с переломом локтя

Теги травмы Голден Стэйт Мемфис НБА НБА плей-офф Гэри Пэйтон II Диллон Брукс Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II пропустит около месяца в связи с переломом левого локтя.

Пэйтон травмировался после жесткого падения из-за грубого фола форварда «Мемфиса» Диллона Брукса на третьей минуте второго матча серии плей-офф между командами. Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.

НБА рассматривает вариант с дисквалификацией Брукса, решение по этому вопросу ожидается в четверг.

Существует вероятность, что Пэйтон еще сыграет в плей-офф-2022, но для этого «Уорриорз» должны выйти в финал.

Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные