Гэри Пэйтон II пропустит примерно один месяц с переломом локтя

Защитник «Голден Стэйт» Гэри Пэйтон II пропустит около месяца в связи с переломом левого локтя.
Пэйтон травмировался после жесткого падения из-за грубого фола форварда «Мемфиса» Диллона Брукса на третьей минуте второго матча серии плей-офф между командами. Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.
НБА рассматривает вариант с дисквалификацией Брукса, решение по этому вопросу ожидается в четверг.
Существует вероятность, что Пэйтон еще сыграет в плей-офф-2022, но для этого «Уорриорз» должны выйти в финал.
Драфт НБА-2014: два великих центровых, два великих данкера, очередной парень Кендалл Дженнер и «Ста-а-а-аускас!»