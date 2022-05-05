Гэри Пэйтон II пропустит примерно один месяц с переломом локтя

Защитник пропустит около месяца в связи с переломом левого локтя.

Пэйтон травмировался после жесткого падения из-за грубого фола форварда на третьей минуте второго матча серии плей-офф между командами. Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.

НБА рассматривает вариант с дисквалификацией Брукса, решение по этому вопросу ожидается в четверг.

Существует вероятность, что Пэйтон еще сыграет в плей-офф-2022, но для этого «Уорриорз» должны выйти в финал.

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