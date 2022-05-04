Крис Маллин – о неспортивном фоле Диллона Брукса: «Если бы это был любительский матч, произошла бы серьезная драка»

Бывшая звезда «Голден Стэйт», член Зала славы прокомментировал неспортивный фол форварда «Мемфиса» Диллона Брукса на защитнике «Уорриорз» Гэри Пэйтоне II.

«Это третья минута матча, так что это необоснованно, это грязно. Мы не знаем намерений Брукса, но посмотрите повтор, он и близко не был к мячу. Он просто ударил Гэри Пэйтона по голове и повалил его на землю. Да, он нарушил все кодексы, не говоря уже о кодексе НБА.

Если бы это случилось во время любительского матча, была бы серьезная драка. Это была грязная игра, в этом нет никаких сомнений. Я думаю, что он будет дисквалифицирован. Это мое личное мнение. Лига учтет тот факт, что Гэри Пэйтон выбыл до конца сезона», – сказал Маллин.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?