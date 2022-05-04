Джа Морэнт: «Мой левый глаз не видел в концовке 2-го матча. К счастью, был еще правый»

Разыгрывающий повредил левый глаз во втором матче серии плей-офф против «Голден Стэйт» (106:101, 1-1).

Эпизод произошел в конце третьей четверти игры. Лидер «Гризлис» получил удар в область глазницы при борьбе за подбор с соперником.

«У меня еще был правый глаз. Слава богу, у меня отличное зрение», – признался Морэнт после матча.

Джа набрал 15 очков в заключительной четверти. Всего на его счету 47 очков (15-31, 5-12), 8 подборов, 8 передач и 3 перехвата за 41 минуту на площадке.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?