Стив Керр – о травме Гэри Пэйтона II: «Надеюсь, Игудала вернется в 3-м матче и будет опекать Морэнта»

Главный тренер «Голден Стэйт» ответил на вопрос журналиста о том, кто будет обороняться против разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта в третьем матче серии плей-офф между командами (1-1) в субботу.
«Уорриорз» потеряли защитника Гэри Пэйтона II, который получил перелом локтя после грубого фола Диллона Брукса во втором матче серии.
Форвард Андре Игудала продолжает восстанавливаться после травмы шейного отдела позвоночника.
«Надеюсь, Андре вернется к третьему матчу. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни. Если нет, нам придется использовать использовать подстраховку. У нас будет время, чтобы разобраться», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?