Стив Керр – о травме Гэри Пэйтона II: «Надеюсь, Игудала вернется в 3-м матче и будет опекать Морэнта»

Главный тренер «Голден Стэйт» ответил на вопрос журналиста о том, кто будет обороняться против разыгрывающего в третьем матче серии плей-офф между командами (1-1) в субботу.

«Уорриорз» потеряли защитника , который получил перелом локтя после грубого фола Диллона Брукса во втором матче серии.

Форвард Андре Игудала продолжает восстанавливаться после травмы шейного отдела позвоночника.

«Надеюсь, Андре вернется к третьему матчу. Посмотрим, как он будет чувствовать себя в ближайшие дни. Если нет, нам придется использовать использовать подстраховку. У нас будет время, чтобы разобраться», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?