НБА может назначить дополнительное наказание Диллону Бруксу за грубый фол на Гэри Пэйтоне II

НБА может назначить дополнительное наказание форварду «Мемфиса» Диллону Бруксу за грубый фол на защитнике «Голден Стэйт» Гэри Пэйтоне II, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
На третьей минуте второго матча серии плей-офф между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» (106:101, 1-1) Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, получив перелом левого локтя.
Судьи определили неспортивный фол второй степени и удалили Брукса с площадки.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?