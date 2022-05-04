НБА может назначить дополнительное наказание Диллону Бруксу за грубый фол на Гэри Пэйтоне II

НБА может назначить дополнительное наказание форварду за грубый фол на защитнике «Голден Стэйт» , сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

На третьей минуте второго матча серии плей-офф между «Мемфисом» и «Голден Стэйт» (106:101, 1-1) Брукс ударил Пэйтона по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет, получив перелом левого локтя.

Судьи определили неспортивный фол второй степени и удалили Брукса с площадки.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?