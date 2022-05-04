«Это был дерьмовый фол». Дрэймонд Грин раскритиковал Диллона Брукса за грубый фол на Гэри Пэйтоне II

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал действия атакующего защитника «Мемфиса» Диллона Брукса во втором матче серии плей-офф между командами (101:106, 1-1).
Брукс ударил Гэри Пэйтона II по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет и получил перелом локтя. После просмотра видео судьи удалили игрока «Гризлис», определив ему неспортивный фол второй степени.
«Это был дерьмовый фол», – заявил Грин.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?