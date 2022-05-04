«Это был дерьмовый фол». Дрэймонд Грин раскритиковал Диллона Брукса за грубый фол на Гэри Пэйтоне II

Форвард «Голден Стэйт» раскритиковал действия атакующего защитника во втором матче серии плей-офф между командами (101:106, 1-1).

Брукс ударил по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет и получил перелом локтя. После просмотра видео судьи удалили игрока «Гризлис», определив ему неспортивный фол второй степени.

«Это был дерьмовый фол», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?