«Это был дерьмовый фол». Дрэймонд Грин раскритиковал Диллона Брукса за грубый фол на Гэри Пэйтоне II

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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин раскритиковал действия атакующего защитника «Мемфиса» Диллона Брукса во втором матче серии плей-офф между командами (101:106, 1-1).

Брукс ударил Гэри Пэйтона II по голове, когда тот пытался забросить лэй-ап в быстрым отрыве. В результате защитник «Уорриорз» жестко упал на паркет и получил перелом локтя. После просмотра видео судьи удалили игрока «Гризлис», определив ему неспортивный фол второй степени.

«Это был дерьмовый фол», – заявил Грин.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?

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