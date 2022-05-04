Стив Керр: «Диллон Брукс нарушил кодекс»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что форвард «нарушил кодекс», ударив Гэри Пэйтона II по голове во время лэй-апа в быстром отрыве и нанеся серьезную травму.

«Я не знаю, было ли это сделано намеренно, но это была грязная игра. Баскетбол в плей-офф должен быть жестким, все борются и хотят победить. Но есть кодекс, которому игроки следуют. Нельзя ставить под угрозу сезон или карьеру парня, ударяя его голове, когда он находится в воздухе.

Пэйтон последние шесть лет тяжело трудился, пытаясь добиться успеха в этой лиге. Наконец-то он нашел свой дом. Это лучшее время в его жизни. И тут появляется парень, который бьет его по голове в воздухе», – сказал Керр после матча.

По словам клуба, у Пэйтона перелом левого локтя. В среду ему сделают МРТ, чтобы определить степень тяжести травмы.

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?