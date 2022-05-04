Гэри Пэйтон II получил перелом локтя в результате грубого фола Диллона Брукса

Защитник «Голден Стэйт» получил перелом левого локтя, сообщает репортер ESPN Кендра Эндрюс. МРТ-обследование запланировано на завтра.

Пэйтон травмировался после жесткого падения из-за грубого фола форварда на третьей минуте второго матча серии плей-офф между командами. Брукс получил неспортивный фол 2-й степени и был удален с площадки.

Матч закончился победой «Гризлис» (106:101, 1-1).

«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?