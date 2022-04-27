Андре Игудала пропустит неделю из-за травмы позвоночника

Теги травмы Денвер Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала получил травму и не примет участия в пятом матче серии плей-офф против «Денвера» (3-1) в среду.

Как сообщает журналист ESPN Кендра Эндрюс, игрок повредил шейный отдела позвоночника и пройдет восстановление в течение недели, после чего будет повторно обследован.

«Это огромная потеря», – прокомментировал ситуацию главный тренер команды Стив Керр.

Игудала сыграл в трех из четырех матчей матчей «Уорриорз» в плей-офф-2022, набирая в среднем 1,3 очка, 2,3 подбора и 2,3 передачи за 14 минут на площадке.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?

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