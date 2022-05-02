Джордан Пул – о достигнутом прогрессе: «Смотрю за тем, как работают Стеф и Клэй»

Защитник «Уорриорз» ответил на вопрос о том, что помогает ему прогрессировать стремительными темпами.

«Смотрю за тем, как работают Стеф и Клэй. Наблюдаю за ними каждый день, вижу, что они делают, благодаря чему находятся на высшем уровне.

Я смотрю, как они работают, когда они работают, как долго это делают, кто им помогает, чем конкретно они занимаются на тренировках. Это помогает мне.

Почему я должен поступать иначе? Само собой, всем хочется иметь свой уникальный стиль, но все же формула успеха прямо передо мной. И если хочешь стать лучше, просто следуй руководству», – рассказал 28-й номер драфта-2019.

22-летний Пул в матчах минувшей регулярки набирал 18,5 очка, 3,4 подбора и 4,0 передачи в среднем за игру.

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