Стефен Карри: «Надеюсь, я продемонстрировал, что не имеет большого значения, кто выходит в стартовой пятерке»

Звездный разыгрывающий заявил, что тренерам предстоит принять сложное решение касательно стартовой пятерки.

«Надеюсь, я продемонстрировал, что не имеет большого значения, кто выходит в стартовой пятерке. Важно, кто завершает матч. Также важно быть готовым войти в игру в любой момент.

Джордан был великолепен в последних матчах, выходя в стартовой пятерке. Клэй вошел в ритм. Уиггинс никогда не выходил со скамейки. Дрэймонд очевидно нужен нам на площадке. Луни очень полезен под кольцом, особенно против определенных игроков.

Тренерам предстоит принять сложное решение, а наша задача быть готовыми, кто бы ни вышел в стартовой пятерке», – сказал Карри.

В первых двух матчах серии первого раунда плей-офф против (2-0) заменил Карри в стартовом составе «Уорриорз».

«Финикс» ворвался в плей-офф с диким преимуществом над остальными. Есть сомнения, что они возьмут титул?