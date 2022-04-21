Стефен Карри: «Надеюсь, я продемонстрировал, что не имеет большого значения, кто выходит в стартовой пятерке»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Джордан Пул Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заявил, что тренерам предстоит принять сложное решение касательно стартовой пятерки.

«Надеюсь, я продемонстрировал, что не имеет большого значения, кто выходит в стартовой пятерке. Важно, кто завершает матч. Также важно быть готовым войти в игру в любой момент.

Джордан был великолепен в последних матчах, выходя в стартовой пятерке. Клэй вошел в ритм. Уиггинс никогда не выходил со скамейки. Дрэймонд очевидно нужен нам на площадке. Луни очень полезен под кольцом, особенно против определенных игроков.

Тренерам предстоит принять сложное решение, а наша задача быть готовыми, кто бы ни вышел в стартовой пятерке», – сказал Карри.

В первых двух матчах серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (2-0) Джордан Пул заменил Карри в стартовом составе «Уорриорз».

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