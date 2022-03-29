Андре Игудала: «В наличии в составе «Уорриорз» молодого костяка есть неуважение к Карри, Томпсону и Грину»

Ветеран «Голден Стэйт» признался, что у нет есть вопросы к подходу руководства по построению состава команды.

Команда со , , и претендует на чемпионский титул. Вместе с тем у «Уорриорз» есть перспективные Джеймс Уайзмен, Джонатан Куминга, Мозес Муди и Джордан Пул, которые должны стать ведущими игроками в будущем.

«В наличии в составе «Уорриорз» молодого костяка есть неуважение к предыдущей эпохе. А еще вы не даете новой эпохе спокойно развиваться и почувствовать свой возраст, бросая их во все это. Но это только мое видение. Я могу ошибаться», – заявил Игудала.

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