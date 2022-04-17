Стивен Эй Смит: «Уорриорз» являются претендентами на чемпионство благодаря Джордану Пулу»

Известный спортивный эксперт отметил важность защитника для «Голден Стэйт».

«Джордан Пул – идеальное дополнение к «Сплэш бразерс». Он может не только подменить любого из них, но и играть вместе с ними. Он делает их убойной силой.

«Уорриорз» считаются реальными претендентами на чемпионский титул в этом сезоне, и это благодаря Джордану Пулу», – заявил Смит.

Пул набрал 30 очков в победном первом матче серии первого раунда плей-офф против «Денвера» (123:107, 1-0).

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