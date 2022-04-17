Клэй Томпсон: «Если Джордан Пул не получит награду самого прогрессирующему игроку сезона, это будет нелогично»

Звездный защитник «Голден Стэйт» восхищен игрой своего партнера по команде в его дебютном матче плей-офф.

«Джордан Пул, вау, какой дебют в плей-офф! Он просто невероятен.

Если он не получит награду самого прогрессирующему игроку сезона, это будет нелогично. Какая звезда растет», – сказал Томпсон после игры.

Пул реализовал 5 из 7 трехочковых и набрал 30 очков в победном первом матче серии первого раунда плей-офф против (123:107, 1-0).

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