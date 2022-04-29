«Финикс» завершил серию с «Новым Орлеаном» в шести матчах

в четверг выиграл на выезде у «Нового Орлеана» в шестом матче серии первого раунда плей-офф – 115:109, 4-2.

Первая команда Запада по итогам регулярного чемпионата после первой половины уступала 10 очков. Во втором раунде «Санз» встретятся с «Мэверикс».

Разыгрывающий «Финикса» набрал 33 очка, реализовав 14 из 14 с игры. Это рекорд по количеству попаданий без промаха для матчей плей-офф.

Защитник «Санз» вернулся после трех пропущенных встреч из-за травмы и набрал 13 очков за 32 минуты.

«Пеликанс» под руководством тренера-дебютанта Уилли Грина сыграли в плей-офф впервые с 2018 года, пробившись в постсезонку через турнир плей-ин.

«Бруклин» первым вылетел из плей-офф и «отправился на рыбалку». А откуда вообще это выражение?