Крис Пол получил неспортивный фол 1-й степени за удар Хосе Альварадо ногой в пах

изучила эпизод, в котором («Финикс») ударил ( ) ногой в пах, и выписала разыгрывающему «Санз» неспортивный фол 1-й степени.

Инцидент произошел во время пятого матча серии первого раунда плей-офф, в котором «Финикс» победил со счетом 112:97 (3-2).

Исполняя бросок в прыжке, Пол ударил соперника ногой в пах, однако эпизод остался не замечен судьями.

По правилам НБА, за три неспортивных фола 1-й степени игрок получает дисквалификацию на один матч.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта