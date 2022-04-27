Крис Пол ударил Хосе Альварадо ногой в пах в 5-м матче

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол допустил неосторожные действия по отношению к Хосе Альварадо в пятом матче серии против «Нового Орлеана» (112:97, 3-2).
Во время выполнения броска в прыжке Пол откинул ногу в сторону области паха Альварадо, который опекал лидера «Санз». В результате разыгрывающий «Пеликанс» испытал болевые ощущения, наклонился и присел к паркету на некоторое время.
Инцидент остался незамеченным судьями матча, однако может быть расследован лигой позже.
Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта