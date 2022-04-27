«Удаления не будет, это не Леброн при 1-3 в серии». Билл Симмонс сравнил пинок Пола в пах Альварадо с потасовкой Грина и Джеймса в финале НБА-2016

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс прокомментировал видео, на котором разыгрывающий бьет ногой в пах Хосе Альварадо.

«В плей-офф вас дисквалифицируют только в том случае, если вы поступили так с Леброном, когда он проигрывает 3-1 в серии», – написал Симмонс в своем твиттер-аккаунте.

В четвертом матче финальной серии НБА-2016 между и (108:97, 3-1) Дрэймонд Грин махнул рукой в область паха во время потасовки между игроками. После матча лига определила Грину неспортивный фол, который стал для него четвертым в плей-офф. В результате форвард «Уорриорз» пропустил пятый матч серии, а «Кавальерс» сумели отыграться и победить в финале со счетом 4-3.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол