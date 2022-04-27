Билл Симмонс: «Не стоит выпускать Зайона, Макколлум больше подходит Ингрэму, Херб Джонс играет полезнее»

Известный баскетбольный эксперт Билл Симмонс считает, что «Новому Орлеану» не следует выпускать форварда на площадку в серии плей-офф против «Финикса» (2-3).

«Кого бы вы хотели иметь в будущем – Зайона или Херба Джонса? Вы видели Зайона сегодня? Похоже, что он весит 150 килограммов. Почему он набирает вес? Да, мне нравится Херб Джонс. Он ведь выбран во втором раунде драфта.Считаю, что Зайон не был бы так полезен в этой серии плей-офф.

больше подходит и этой команде, чем Зайон. Сейчас там отличный микс ролевых игроков, включая . Бросать в эту серию Зайона было бы рискованно. Будь он в хорошей форме – другое дело, мы помним его игру в прошлом сезоне. Но насчет такого Зайона я не уверен», – заявил в своем подкасте.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта