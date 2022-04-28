Девин Букер может вернуться после травмы в 6-м или 7-м матче с «Пеликанс»

Атакующий защитник «Финикса» может принять участие в ближайших матчах плей-офф, включая 6-й и, вероятно, 7-й матч серии против «Нового Орлеана» (3-2).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, игрок близок к возвращению в строй, но пока не будет включен в заявку на 6-й матч с «Пеликанс» в четверг.

Букер пропустит три игры подряд из-за повреждения подколенного сухожилия, полученного во второе встрече.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта