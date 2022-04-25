Расселл Уэстбрук: «Если у меня нет трипл-дабла в среднем за игру, то считаю сезон неудачным»

Разыгрывающий «Лейкерс» , оценивая дебютный сезон в составе калифорнийской команды, рассказал, что является для него критерием успешности выступления.

«В этом сезоне многое было не так, как я привык. Я реже оказывался с мячом в руках, порой занимал не самые привычные для себя позиции на площадке, все это часть процесса принесения личных интересов в жертву командным. И это сказывается на средних показателях по очкам, передачам. И вот здесь я могу оценить свое выступление и понять, что мог сделать лучше.

Очевидно, что я мог провести более успешный сезон, но с учетом позиций и того, как именно мы играли, где я находился на площадке, у меня не было возможности делать те вещи, которые я делал в прошлом сезоне. У меня тогда был трипл-дабл в среднем за игру. И если у меня нет трипл-дабла в среднем за игру, то считаю сезон неудачным, в моем понимании это так. Понимаете меня?» – заявил Уэстбрук.

Уэстбрук в минувшей регулярке набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру.

В предыдущем сезоне в составе «Вашингтона» средние показатели Расселла составили 22,2 очка, 11,5 подбора и 11,7 передачи.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века