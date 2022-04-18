«Лейкерс» не станут менять Расселла Уэстбрука на Гордона Хэйворда (Марк Стейн)

Инсайдер Марк Стейн опроверг свое же недавнее предположение, что «Лейкерс» могут обменять разыгрывающего в на и .

Главным критерием, которым «Лейкерс» будут руководствоваться при возможном обмене Уэстбрука, будет история травм. Клуб вряд ли согласится взять взамен игрока, которого преследуют травмы на протяжении последних нескольких сезонов.

По мнению Стейна, идеальным вариантом для «Лейкерс» будет обмен Уэстбрука на двух (или больше) опытных игроков, которые смог сразу помочь команде и не будут пропускать матчи.

Перед сезоном этих «Лейкерс» называли главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века