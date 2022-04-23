Инсайдер: «Лейкерс» этим летом избавятся от Расселла Уэстбрука»

Инсайдер The Athletic Йован Буха во время общения с пользователями сети рассказал о будущем разыгрывающего .

Пользователь: «Вопрос на миллион долларов. Избавятся ли «Лейкерс» этим летом от Расселла Уэстбрука?»

Буха: «Ответ на миллион долларов: да».

Уэстбрук в дебютном сезоне за «Лейкерс» набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за матч, реализуя 44,4% с игры и 29,8% из-за дуги.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?