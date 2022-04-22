Снуп Дог: «В проблемах Уэстбрука в «Лейкерс» виноват Вогель»

Известный рэпер и поклонник «Лейкерс» Снуп Дог связал неудачное выступление звездного за калифорнийскую команду с бывшим главным тренером «озерников» .

«Уэстбрук – настоящий убийца. Но в «Лейкерс» он обнаружил себя в другом виде. Тренер не смог найти с ним общий язык. Тренер частенько оставлял его на скамейке, убирал его с игры. Это хреново сказывается на настрое и уверенности, когда крутой игрок слышит от тренера: «Посиди, расслабься». Потом тебя все же выпускают, но понятно, что ты будешь суетиться, потому что не в своей тарелке и не чувствуешь ритм.

В баскетболе важно чувствовать этот ритм. Тренер и игрок должны понимать друг друга. Тренеру важно понимать, что количество минут сказывается на выступлении игрока. И когда он усаживает его на скамейку, то это заметно сказывается, потому что человек не может делать то, что делает обычно. Потом он вылетает на площадку, торопится, старается сделать все сразу, задействовать других вместо того, чтобы спокойно вести игру. Расселл не должен сидеть на скамейке», – заявил Снуп Дог.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века