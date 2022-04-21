Расселл Уэстбрук лайкнул пост, который посвящен его возможному уходу из «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лейкерс» лайкнул пост в социальных сетях, который посвящен его возможному уходу из команды в межсезонье-2022.

«Пожалуйста, не возвращайся в команду в следующем сезоне. Сделай все возможное, чтобы оказаться в другом месте, рассмотри даже вариант с завершением карьеры, но, пожалуйста, оставь «Лейкерс» в покое», – написал пользователь Тони Херрерос.

Расселл оценил это сообщение.

Уэстбрук провел в «Лейкерс» сезон-2021/22. По ходу чемпионата неоднократно сообщалось о напряженных отношениях между звездным игроком и клубом.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века