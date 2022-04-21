«Лейкерс» в межсезонье попытаются усилиться, предлагая командам Хортон-Такера, Нанна и пики

«Лейкерс» в межсезонье-2022 попытаются усилить состав, предлагая другим командам пакет, включающий защитников и , а также драфт-пики.

Об этом сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Хортон-Такер в 60 встречах сезона-21/22 набирал 10,0 очка, 3,2 подбора и 2,7 передачи в среднем за игру. Нанн не провел ни одного матча из-за травмы.

«Лейкерс» также рассмотрят варианты обмена разыгрывающего Расселла Уэстбрука.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века