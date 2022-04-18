НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Торонто», «Даллас» – «Юту», «Голден Стэйт» – «Денвер»

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В понедельник, 18 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

«Филадельфия» постарается увеличить свое преимущество в серии с «Торонто» (1-0).

«Даллас» в отсутствие Дончича попытается сравнять счет с «Ютой» (0-1). «Голден Стэйт» Карри встретится с «Денвером» Йокича (1-0).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Филадельфия – Торонто
Дата проведения
19 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 1-0

Даллас – Юта
Дата проведения
19 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

«Юта» ведет в серии – 1-0

Голден Стэйт – Денвер
Дата проведения
19 апреля, 05.00, «Chase Center»
Онлайн матча

«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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