НБА. Плей-офф. «Филадельфия» примет «Торонто», «Даллас» – «Юту», «Голден Стэйт» – «Денвер»

В понедельник, 18 апреля, состоятся три матча первого раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
«Филадельфия» постарается увеличить свое преимущество в серии с «Торонто» (1-0).
«Даллас» в отсутствие Дончича попытается сравнять счет с «Ютой» (0-1). «Голден Стэйт» Карри встретится с «Денвером» Йокича (1-0).
НБА
Первый раунд
- Дата проведения
- 19 апреля, 02.30, «Wells Fargo Center»
«Филадельфия» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 19 апреля, 03.30, «American Airlines Center»
«Юта» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 19 апреля, 05.00, «Chase Center»
«Голден Стэйт» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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