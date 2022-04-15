Стефен Карри: «Не променял бы титулы 17-го и 18-го годов на чемпионское завершение в 16-м»

Разыгрывающий «Уорриорз» ответил на вопрос одноклубника по поводу сезона-2015/16, когда команда выдала рекордный результат 73-9 в регулярке, но проиграла «Кавальерс» в финальной серии.

Грин поинтересовался, отдал бы Карри чемпионства 2017-го и 2018-го годов, если бы это принесло команде титул в 2016-м.

«Я бы сказал, что все же нет. У меня теперь до конца жизни будет возможность вспомнить 16-й год и усмехнуться, это было забавно. Да, забавно. Такая себе получилась благодарность за выдающийся регулярный чемпионат.

К счастью, я не воспринимаю себя и вещи слишком серьезно, потому что это было жестко», – заявил Карри.

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