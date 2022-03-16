«Голден Стэйт» набрал 56 очков за 15 минут с Дрэймондом Грином и Стефеном Карри на площадке

Игроки и обеспечили команде впечатляющий результат в матче с (126:112).

Лидеры «Уорриорз» сыграли вместе 15 минут. За это время команда сумела набрать 56 очков, включая 41 очко (13 из 16 с игры) от Карри.

В остальные 20 минут на площадке защитник набрал только 6 очков, реализовав 3 из 9 бросков.

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