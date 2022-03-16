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    «Голден Стэйт» набрал 56 очков за 15 минут с Дрэймондом Грином и Стефеном Карри на площадке

    Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Дрэймонд Грин Баскетбол

    Игроки «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин и Стефен Карри обеспечили команде впечатляющий результат в матче с «Вашингтоном» (126:112).

    Лидеры «Уорриорз» сыграли вместе 15 минут. За это время команда сумела набрать 56 очков, включая 41 очко (13 из 16 с игры) от Карри.

    В остальные 20 минут на площадке защитник набрал только 6 очков, реализовав 3 из 9 бросков.

    Грин провел первый матч после травмы спины, из-за которой пропустил два месяца.

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