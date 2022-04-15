Дрэймонд Грин: «Уорриорз» сезона-2016/17 – лучшая команда в истории НБА»

Форвард в подкасте со своим партнером по команде заявил, что их команда образца сезона-2016/17 была лучше командой в истории лиги.

«Если говорить откровенно, я до сих пор считаю, что в 2016 году у нас была лучшая команда всех времен. Несмотря на то, что мы не выиграли чемпионат, я все равно считаю, что это была лучшая команда. До 2017 года. Потом я думаю, что та команда перехватила звание величайшей в истории. Так что, я думаю, что мы все же добились этого.

Кто-то приводит числа и говорит, что у «Буллс» было 72 победы. Но мы были лучшей командой в истории, и мне все равно, что говорят. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь смог обыграть ту команду 2017 года. Даже наша команда сезона-2015/16», – сказал Грин.

.Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии