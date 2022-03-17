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    Дрэймонд Грин – о Маркусе Смарте: «Я не могу назвать это грязной игрой»

    Теги Бостон Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дрэймонд Грин Маркус Смарт Баскетбол

    Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что защитник «Бостона» Маркус Смарт не играл грязно, когда нанес травму Стефену Карри.

    «Следовало ожидать, что Маркус Смарт так сыграет. Он играет жестко.

    Я не могу назвать это грязной игрой. Как ни прискорбно. Возможно, это было неоправданно, но не более. Это не грязная игра.

    Мяч находился на полу. Нас везде учат нырять за мячом и пытаться им завладеть. Так Маркус и сделал. Так что я не могу назвать это грязной игрой. Я скажу, что это, вероятно, был неоправданный нырок», – сказал Грин.

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