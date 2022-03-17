Дрэймонд Грин – о Маркусе Смарте: «Я не могу назвать это грязной игрой»

Форвард считает, что защитник Маркус Смарт не играл грязно, когда нанес травму .

«Следовало ожидать, что так сыграет. Он играет жестко.

Я не могу назвать это грязной игрой. Как ни прискорбно. Возможно, это было неоправданно, но не более. Это не грязная игра.

Мяч находился на полу. Нас везде учат нырять за мячом и пытаться им завладеть. Так Маркус и сделал. Так что я не могу назвать это грязной игрой. Я скажу, что это, вероятно, был неоправданный нырок», – сказал Грин.

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