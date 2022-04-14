Андре Игудала – о потенциале «Уорриорз»: «Мы можем выиграть чемпионат или вылететь на ранней стадии»

Форвард поделился ожиданиями от выступления команды в плей-офф.

«Мы можем выиграть чемпионат или вылететь на ранней стадии. Так мы выступаем по ходу всего сезона, у нас есть эта проблема. Наверное, это связано с уровнем концентрации, с которым мы выходим. Иногда мы выглядим как неопытная команда с учетом того, как обходимся с мячом», – заявил Игудала.

В первом раунде плей-офф «Уорриорз» сыграют с «Наггетс», которые превзошли их со счетом 3-1 в регулярном чемпионате.

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии