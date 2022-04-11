Участие Стефена Карри в 1-м матче серии с «Денвером» пока под вопросом

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По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, участие разыгрывающего Стефена Карри в первом матче серии плей-офф с «Денвером» на данный момент находится под вопросом.

«Посмотрим на Стефа по ходу следующей недели. Есть шанс, что он будет готов к первому матчу, но, возможно, что он не сыграет. Мы будем отслеживать ситуацию в ежедневном режиме. Узнаем больше через пару дней, когда он увеличит нагрузки», – заявил Керр.

Двукратный MVP восстанавливается после растяжения связок голеностопного сустава левой ноги.

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