Участие Стефена Карри в 1-м матче серии с «Денвером» пока под вопросом

По словам главного тренера , участие разыгрывающего в первом матче серии плей-офф с на данный момент находится под вопросом.

«Посмотрим на Стефа по ходу следующей недели. Есть шанс, что он будет готов к первому матчу, но, возможно, что он не сыграет. Мы будем отслеживать ситуацию в ежедневном режиме. Узнаем больше через пару дней, когда он увеличит нагрузки», – заявил Керр.

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