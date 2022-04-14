Стефен Карри принял участие в тренировке «Голден Стэйт» впервые после травмы

Разыгрывающий «Уорриорз» принял участие в тренировке команды, которая состоялась в среду.

Карри тренировался в общей группе впервые с 16 марта, когда получил растяжение связок голеностопа.

В четверг калифорнийская команда проведет двустороннюю игру, 2-кратный MVP будет участвовать. Товарищеский матч станет ключевой с точки зрения оценки готовности Карри к выходу на площадку в первой встрече серии плей-офф с .

«Стеф сказал, что чувствовал себя хорошо. Теперь посмотрим на него завтра. Тогда же и оценим его готовность», – заявил главный тренер .

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